الخراز: الجماعات المتطرفة تحاول جر القوات المسلحة لإستهداف المدنيين في غريان

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة طارق الخراز على أن مدينة غريان لم تكن مستهدفه من القوات المسلحة بحكم أنها كانت مغلوبة على أمرها بوجود المليشيات في طرابلس ومصراته والزاوية.

الخراز قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه عندما دخلت المليشيات إلى غريان لم تكن القوات المسلحة مدججة بقوة السلاح كونها مدينة أمنية كان العمل بها عمل أمني أي للسلم وليس للحرب.

وأشار إلى أن هذه المجموعات المتطرفة بدأت هي ومجموعات تكفيرية من “مجلس شورى بنغازي” بالدخول إلى إحدى المستشفيات الموجودة في غريان التي كان ينواجد بها 22 جريح من القوات المسلحة بينهم إصابات طفيفة وخفيفة في معارك سابقة ضد الجماعات المتطرفة بطرابلس.

كما بيّن أن هذه المليشيات استهدفت الجرحى والمدنيين العزل المؤيدين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معتبراً انها عملية إنتقامية كما فعلوا في درنة وبنغازي وبراك الشاطئ.

وشدد على أن العمل الإنساني دائماً يصاحب عمل القوات المسلحة مما جعل الجماعات المتطرفة و الزمرة برئاسة فتحي باشاغا وغيره محاولة جر القوات المسلحة لحرب أخرى داخل غريان لإتهامها بعمليات الانتهاكات ضد المدنيين، منوهاً إلى أن القوات المسلحة دائماً مدركه لحماية المدنيين في غريان.

وتابع قائلاً:” كل العملاء والخونة ومن ساهم في دخول القوات لغريان هم مرصدون ومدونون والأجهزة الأمنية لا تعمل بشكل ظاهري فقط بل رصدت من كان داخل المستشفيات ومن قام بعمليات القتل و التنكيل بالجثث داخل غريان، ومع ذلك القوات المسلحة ستستمر بدحر الإرهاب”.

كما كشف أن الأجهزة الأمنية ترصد كل من يدعم الإرهابين داخل طرابلس و الزاوية، مضيفاً أن الليبيين بالإجماع هم ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية في طرابلس و الزاوية ومصراته لذلك لن يتوقف عمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تطهير ليبيا من شراذم هذه الجماعات المتطرفة.

وإختتم مؤكداً أن مايصعب على القوات المسلحة هي نظرة الإنسانية دائما للمواطنين لذلك تحاول الجماعات المتطرفة جرّ القوات المسلحة لاستهداف المدنيين، مشدداً أن الجيش و الأجهزة الأمنية تقوم بدورها بحماية المدنيين والمنشآت والحقول وكل مقدرات الشعب الليبي.

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