داخلية الوفاق : تهديدات حفتر لتركيا غير مسؤولة

ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها أمس السبت على سير العمل في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بطريقة سلسة وحسب الإجراءات والضوابط الأمنية المعمول بها في الدولة الليبية ومتابعتها للعمل بشكل يومي مع كل الجهات التابعة لها.

داخلية الوفاق زعمت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أنه ومن خلال متابعتها لبعض ما تروج به بعض وسائل الإعلام من أخبار وصفتها بالكيدية فإنها تنفي بشكل قاطع الإشاعات والادعاءات بخصوص وجود عسكريين أجانب أومن الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق .

كما زعم البيان بأن ما أسمتها الإشاعات تأتي ضمن خطة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات التي تبذلها القوات التابعة لحكومة الوفاق في معركتها للدفاع عن العاصمة طرابلس وحماية المسار الديمقراطي للدولة المدنية والانتصارات التي تحققها على الأرض وباتت واضحة لجميع الليبيين.

وأضافت:” أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع كل المؤسسات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق تؤكد على أنها لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي وحماية كل المعابر البحرية والجوية البرية في مواجهة أي تهديد يستهدف هذه المواقع التي تدخل منها كل احتياجات المواطنين وأنها مستمرة في فرض الأمن ومراقبة حركة الدخول والخروج وفق الضوابط الأمنية للدولة الليبية بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة”.

وأشارت داخلية الوفاق إلى أنها تابعت التهديدات التي وصفتها بـ”غير المسؤولة” التي أطلقها الناطق باسم ما أسمته بـ” ميليشيات حفتر” اللواء أحمد المسماري ، معربةً عن أسفها لما وصل إليه الحال بهذه” الميليشيات” بعد انهيار معنوياتها وخسائرها الفادحة وفشلها في تحقيق أي انتصار على الأرض وذلك على حد قولها.

داخلية الوفاق طمأنت كل رعايا الدول الأجنبية والصديقة بما فيهم المواطنين الأتراك والعاملين داخل ليبيا من شركات ومؤسسات تقدم خدماتها للدولة الليبية بأنها ستضمن سلامتهم آخذة في عين الاعتبار هذه التهديدات بمحمل الجد.

وإختتمت وزارة الداخلية بيانها بالقول:”أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وبالتالي هي ملزمة بحماية مصالح ورعايا الدول الصديقة والشقيقة وبما فيهم جمهورية تركيا وفق القوانين والأعراف الدولية المعمول بها”.

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