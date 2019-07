“ديوان المحاسبة البيضاء” يطالب الشركات بحظر الاستيراد من تركيا  

المتوسط:

طالب رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح، اليوم الأحد، الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة بعدم التعامل مع الشركات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقال صالح، في بيان له، “لا يخفى عليكم جميعاً أن من موارد ومقدرات واقتصاد تركيا مستمد من شركاتها العاملة بالدولة الليبية وها هي تدفع الحسنة بالسيئة فأبدت على تسخير كل إمكانياتها في دعم الإرهاب والحرب على قواتنا الليبية وأبناء الشعب الليبي ولقد تمثل ذلك في سقوط شهداء من الجيش الوطني الذين وهبوا أنفسهم للدفاع عن الحق وكرامة السيادة الليبية ومحاربة الإرهاب كل ذلك كان بغدر الحكومة التركية وما والاها من إتباعهم”.

وأضاف البيان ، “قررنا التعميم عليكم كل حسب ولايته عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستنديه أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

