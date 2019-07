“خارجية البرلمان”: لعبنا دورا كبيرا  في توضيح دور الجيش للمجتمع الدولي

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن “اللجنة لها دور كبير في توضيح دور الجيش وتوضيح وجهة النظر حول تحركاتها وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للمواقف الدولية والبيانات و التواصل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية وعلى أعلى المستويات لتوضيح صورة ما يحدث”.

وأوضح العقوري، أن “من ضمن تلك المجهودات اجتماع اللجنة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تونس وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضاف العقوري، أن “اللجنة دعمت مواقف النواب الوطنيين تجاه دور الجيش في حربها على المجموعات المسلحة والإرهابية ومن يدعمهم”.

