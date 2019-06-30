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“خارجية البرلمان”: لعبنا دورا كبيرا  في توضيح دور الجيش للمجتمع الدولي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن “اللجنة لها  دور كبير في توضيح دور الجيش وتوضيح وجهة النظر حول تحركاتها وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للمواقف الدولية والبيانات و التواصل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية وعلى أعلى المستويات لتوضيح صورة ما يحدث”.

وأوضح العقوري، أن “من ضمن تلك المجهودات اجتماع اللجنة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تونس وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضاف العقوري، أن “اللجنة دعمت مواقف النواب الوطنيين تجاه دور الجيش في حربها على المجموعات المسلحة والإرهابية ومن يدعمهم”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • بعد المراجعات التحضيرية مع اللجنة العامة للرقابة الإدارية أصبحت ليبيا في وضع اقتصادي غير سليم وغير محمى على مدي السنوات الماضية سواء في البنوك المركزية او القطاع النفطي والانتاجي بسبب نشاطات أعضاء ما يسمى البرلمان الليبي الغير واضح والمليء بالشبهات على المجتمع الليبي ونشاطه الاقتصادي العام .
    ويعتبر البرلمان وأعضاءه بالكامل معرض للمساءلة القضائية الخاصة بالدولة الليبية ، وتورطهم في ادخال تجار غير ليبيين وأتراك للتجارة في دماء الليبيين الذين يضحون بدماءهم في سبيل حماية التراب الليبي – وتكون المحاسبة سواء بالاعتقال او سحب الأموال من المتورطين فيما يسمى البرلمان في تورطات مالية ورصدها بالأمر المصرفي وإرجاعها للخزينة العامة للدولة الليبية .

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