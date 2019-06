قرار جديد من وزارة “اقتصاد الوفاق” بشأن سعر الصرف

المتوسط:

أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، أنه ” لا توجد أي استثناءات أو أية آليات أخرى بشأن سعر الصرف المحدد بناء على برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1300 ) لسنة 2018م والقرار رقم ( 1 ) لرئيس المجلس الرئاسي لسنة 2018م بشان مبيعات النقد الأجنبي “.

وأكملت الوزارة، أن ” الهدف من الإصلاحات الاقتصادية عي إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتوريد كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من خلال العرض والطلب في السوق وفقا لسعر الصرف المحدد”.

