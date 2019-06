برلماني: قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية جاء متأخرا

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي القايدي، أن الجيش يستعد لمعركة عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة غريان في طرابلس.

وأضاف القايدي ، في تصريحات حفية له، أن “الجيش لم يدخل مدينة غريان بالبندقية بل دخلها بالتفاهمات وليس بالرصاص، ومن هنا أن خسارة غريان ليس بالشيء كبير”.

وأكمل القايدي، أن “قرار إغلاق المجال الجوي والبحري أمام الطائرات والسفن التركية من قبل القيادة العامة للجيش خطوة في الاتجاه الصحيح وأيضا خطوة متأخرة، و لابد من منح مدة زمنية لمغادرة البلاد في فترة 7 أيام لإقفال أعمالهم وترتيب عودتهم إلى تركيا”.

