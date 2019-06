“داخلية المؤقتة”: كل من خان الجيش في غريان مرصود ومدان

المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة طارق الخراز ، أن “مدينة غريان كانت مغلوبة على أمرها بوجود المليشيات في طرابلس ومصراته والزاوية”.

وأضاف الخراز، أن ” كل العملاء والخونة ومن ساهم في دخول الميليشيات لغريان هم مرصدون ومدونون والأجهزة الأمنية “.

وأكمل، أن ” الليبيين بالإجماع هم ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية في طرابلس و الزاوية ومصراته لذلك لن يتوقف عمل الجيش والأجهزة الأمنية في تطهير ليبيا من شراذم هذه الجماعات المتطرفة”.

