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“داخلية المؤقتة”: كل من خان الجيش في غريان مرصود ومدان

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة طارق الخراز ، أن “مدينة غريان كانت مغلوبة على أمرها بوجود المليشيات في طرابلس ومصراته والزاوية”.

وأضاف الخراز، أن ” كل العملاء والخونة ومن ساهم في دخول الميليشيات  لغريان هم مرصدون ومدونون والأجهزة الأمنية “.

وأكمل، أن ” الليبيين بالإجماع هم ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية في طرابلس و الزاوية ومصراته لذلك لن يتوقف عمل الجيش والأجهزة الأمنية في تطهير ليبيا من شراذم هذه الجماعات المتطرفة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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