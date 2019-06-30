تعميم بحظر استيراد وتصدير البضائع من دولة تركيا

أصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة الليبية المؤقتة عمر عبد ربه بأصدار تعميم يحظر الاستيراد والتصدير من دولة تركيا بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية

حيث جاء التعميم إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصـالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة.

حيث أكد عبدربه خلال التعميم بألزامية عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستنديه أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويسرى أيضاًً على الاعتمادات بجميع أنواعها، وعلى المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، وعليكم كل حسب اختصاصه التعميم وإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل ويعتبر كل من خالف ذلك بمثابة خيانة للوطن.

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