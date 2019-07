برلماني يتهم المبعوثين الدوليين بالانحياز للمليشيات المتأسلمة رغم جرائمها

المتوسط

اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي، المبعوثين الدوليين بالكيل بمكيالين خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع تيار الاخوان المسلمين الارهابي.

وقال التكبالي في تدوينة له على فيسبوك “في كل مرة يتبث المبعوثون الدوليون إلى ليبيا انهم يكيلون بمكيالين حينما يتعلق الأمر في التعامل مع الميليشيات والقوى المتأسلمة ومدى فظاعة جرائمهم مقابل القوى الوطنية التي تبحث عن حل جذري لمشاكل البلاد.”

وأضاف “السيد غسان سلامة ليس إستثناء، فبعد سلبية السيد طارق متري وطاقمه المنحاز للمتأسلمين، تأتي فضيحة المبعوث ليون وتنصيبه لرجل لم ينتخبه أحد رئيسا لمجلس رئاسي هزيل مما أدخل البلاد في دوامة من العنف والإنحطاط، ثم جاءنا السيد كوبلر الذي كان يحابي المتأسلمين، ويحضن جضران القرصان الذي استولى على المربع النفطي، ويبتسم له بطريقة غبية”.

وتابع التكبالي “ذهاب السيد سلامة إلى مجلس النواب والقيادة أتى تحت ضغط من الرأي العام وانتقادات متوالية من بعض الوطنيين الذين كسروا حاجز الصمت بعد أن نفذ صبرهم من بطء وبلادة السيد سلامة في التعامل مع المشكل الليبي وتعادلية التشاور مع كل الأطراف”.

وأوضح أن “الجرائم التي ارتكبتها عملية فجر ليبيا وبقاياها، التابعة لحكومة الشقاق لم تهز ضمير اي من هؤلاء المبعوثين الذين يفترض فيهم النزاهة والحياد بعد جرائم القتل والذبح وتهريب البشر والسلاح وتشجيع الدول لميليشيات خارجة عن القانون تأتي جريمة أخرى في قتل اربعين جنديا ومدنيا من الجرحى بدم بارد في غريان، مما يشكل خرقا لاتفاقية جنيف ومبادئ الأديان والإنسانية وكل ما هو متعارف عليه بين البشر.”

وأشار إلى أن “السيد سلامة آثر الصمت المطبق فهو لا يريد ان يحرج الميليشيات المتنطعة والقوى المتأسلمة في طرابلس إما خوفا أو طمعا، وفي الحالتين هو توجه لا يليق بمبعوث دولي، وإذا كان السيد سلامة يبحث عن دليل لوقوع هذه الجريمة فيكفيه تصريح السيد باشآغا حاكم طرابلس الفعلي الذي قال ان كل الذين قتلوا في غريان كانوا من جنود “حفتر.””

وجدد التكبالي مطالبته بـ ” أن يمتنع جميع الأحرار في كل مكان من ليبيا بوقف التعامل مع السيد سلامة حتى تضطر الأمم المتحدة لسحبه من هذا الموقع الخطير”.

