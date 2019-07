إغلاق المحال التركية في اجدابيا

المتوسط

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، اليوم الأحد، أن رجال الأمن قاموا بإقفال المحلات التركية في المنطقة، وضبطت شخصان تركيان.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي “تنفيذا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة وردا على ما تقوم به تركيا فيما يخص دعمها للمليشيات الإرهابية التي ارتكبت مجازر حرب في حق المدنيين ودمرت البلاد وروعت العباد”

وأشارت المديرية إلى أن تركيا قامت بذلك في تجاوز لسيادة الدولة الليبية ودون احترام المواثيق الدولية، مطالبة المواطنين في مدينة اجدابيا بتبليغ الاجهزة الامنية والاجهزة الامنية السرية عن أي شخص تركي أو شركة تركية تعمل في المدينة .

