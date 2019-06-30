تركيا ترد على قرار الجيش باستهداف مصالحها

توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برد فعلي وقوي من جانب أنقرة في حال ارتكاب قوات الجيش الوطني أية أعمال عدائية ضد تركيا في ليبيا.



وأضاف أكار على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن تركيا تساهم في إرساء السلم الإقليمي والاستقرار في ليبيا.



وجاءت تصريحات آكار ردا على قرار قيادة الجيش الوطني باستهداف المصالح التركية في ليبيا على خلفية تدخلها في الشأن الليبي.



وكان الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قد أكد إن قرار القيادة العامة ضد تركيا يأتي لأن الأخيرة أصبحت طرفا رئيسيا في المعركة وتوفر الدعم الكامل لقوات حكومة الوفاق.

واتهم المسماري تركيا بإرسال عسكريين أتراك للمُشاركة في القتال بصفوف قوات الوفاق في طرابلس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه الكامل لحكومة الوفاق.

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