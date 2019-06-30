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تركيا ترد على قرار الجيش باستهداف مصالحها

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برد فعلي وقوي من جانب أنقرة في حال ارتكاب قوات الجيش الوطني أية أعمال عدائية ضد تركيا في ليبيا.

وأضاف أكار على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن تركيا تساهم في إرساء السلم الإقليمي والاستقرار في ليبيا.

وجاءت تصريحات آكار ردا على قرار قيادة الجيش الوطني باستهداف المصالح التركية في ليبيا على خلفية تدخلها في الشأن الليبي.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قد أكد إن قرار القيادة العامة ضد تركيا يأتي لأن الأخيرة أصبحت طرفا رئيسيا في المعركة وتوفر الدعم الكامل لقوات حكومة الوفاق.

واتهم المسماري تركيا بإرسال عسكريين أتراك للمُشاركة في القتال بصفوف قوات الوفاق في طرابلس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه الكامل لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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