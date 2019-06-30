“عمليات صبراتة” تمنع التجوّل ليلاً

أصدرت غرفة عمليات صبراتة قراراً بمنع التجول بداية من الساعة 12 ليلا حتى الساعة الـ4 صباحاً بدءاً من اليوم الأحد، وإلى حين إشعار آخر.

وبررت الغرفة قرارها المُفاجئ بتردّي الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، مُشيرة إلى أن المصلحة العامة اقتضت فرض حظر التجوال داخل المدينة في الفترة المُحددة بالقرار.

وشددت غرفة عمليات صبراتة في بيانها على ضرورة التزام أصحاب المحلات والمقاهي بقرار منع التجوال، مُبيّنة أنه يُستثنى منه المُستشفيات والصيدليات.

وحذرت الغرفة كل من يُخالف القرار بأنه سيتحمل المسؤولية القانونية المُترتبة على ذلك، مُشيرة إلى أن تطبيقه سيُساهم في ضبط الأوضاع الأمنية بالمدينة، وسيُساعد بالحفاظ على مُمتلكات المواطنين وسلامتهم.

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