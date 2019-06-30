ديوان المحاسبة يطالب بعدم التعامل مع تركيا وحظر الاستيراد منها

طالب رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب عمر عبد ربه اليوم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات والمصارف العامة، طالبها بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أي أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف رئيس ديوان المحاسبة في قرار أصدره بالخصوص، أن على المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك.

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