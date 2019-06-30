الثني يطلع على سير عمل وزارة الزراعة واحتياجاتها

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم، على سير عمل وزارة الزراعة وأهم احتياجاتها خلال اجتماع عقده وزير الزراعة حسن الزيداني، في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

حيث أكد الثني على ضرورة الإسراع في تقديم احتياجات الوزارة للقيام بالتحصينات واللقاحات للثروة الحيوانية ومقاومة الآفات الزراعية المنتشرة خلال هذه الفترة، حتى يتسنى لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بالخصوص.

هذا وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية.

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