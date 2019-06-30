“المؤقتة” تشدد على مكافحة الآفات الزراعية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ضرورة توفير اللقاحات للثروة الحيوانية ومكافحة الآفات الزراعية المنتشرة في البلاد بهذا الوقت.

ودعا الثني خلال اجتماع مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، في مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، إلى تقديم احتياجات الوزارة لتتمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة تجاهها.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن الثني والزيداني بحثا مستجدات العمل في الوزارة واحتياجات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية .

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وكيل عام وزارة الزراعة محمد عبدالعالي، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية علي اكريم، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عبدالرحمن جمعة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فريطيس.

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