المؤقتة تأذن لوزارة المالية بصرف 234 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي

أذنت الحكومة المؤقتة لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 234 مليونا و548 ألف دينار لجهاز الإمداد الطبي.

ونص القرار رقم 49 على أن يتم تخصيص 184 مليونا و548 ألف دينار لتغطية ترسية العطاء رقم 2 للعام 2018 والخاص بتوفير الأدوية والاحتياجات الطبية.

كما جاء في القرار تخصيص 50 مليون دينار من أجل تغطية قيمة توريدات التكليف المباشر لبعض الأدوية والمستلزمات التخصصية، مؤكدة على أن التسييل سيتم وفق الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة ستصدر عن مجلس الوزراء، وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض من الميزانية العامة للدولة لسنة 2019.

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