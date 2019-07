ليبيا ضمن أكثر 10 دول اقل سلاما في العالم

ترجمة المتوسط

أعلن مؤشر السلام العالمي لعام 2019، أن ليبيا تأتي في المرتبة 156 من بين 163 دولة من حيث مؤشر السلام لديها، وبهذا جاءت ليبيا ضمن أكثر 10 دول لا تنعم بالسلام والأمان.

وأظهر المؤشر أن ليبيا تأتي في ذيل قائمة آخر 5 دول عربية وإفريقية، حيث تأتي في المرتبة 17 من بين 20 دولة، وتأتي بعدها العراق واليمن وسوريا.

ولا تزال أيسلندا البلد الأكثر هدوءًا في العالم ، وهو المنصب الذي احتلته منذ عام 2008.

وتعد أفغانستان هي الآن أقل بلد مسالم في العالم ، لتحل محل سوريا ، التي أصبحت الآن ثاني أقل دولة مسالمة. يشتمل جنوب السودان واليمن والعراق على الدول الخمسة الأقل سلامًا المتبقية.

وبين المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلت أقل منطقة سلمية للعام الخامس على التوالي ، رغم أنها أصبحت أكثر سلمية في العام الماضي

