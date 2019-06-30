اخبار ليبيا الان

ليبيا ضمن أكثر 10 دول اقل سلاما في العالم

تم النشر منذُ 13 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ترجمة المتوسط
أعلن مؤشر السلام العالمي لعام 2019، أن ليبيا تأتي في المرتبة 156 من بين 163 دولة من حيث مؤشر السلام لديها، وبهذا جاءت ليبيا ضمن أكثر 10 دول لا تنعم بالسلام والأمان.
وأظهر المؤشر أن ليبيا تأتي في ذيل قائمة آخر 5 دول عربية وإفريقية، حيث تأتي في المرتبة 17 من بين 20 دولة، وتأتي بعدها العراق واليمن وسوريا.
ولا تزال أيسلندا البلد الأكثر هدوءًا في العالم ، وهو المنصب الذي احتلته منذ عام 2008.
وتعد أفغانستان هي الآن أقل بلد مسالم في العالم ، لتحل محل سوريا ، التي أصبحت الآن ثاني أقل دولة مسالمة. يشتمل جنوب السودان واليمن والعراق على الدول الخمسة الأقل سلامًا المتبقية.
وبين المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلت أقل منطقة سلمية للعام الخامس على التوالي ، رغم أنها أصبحت أكثر سلمية في العام الماضي

The post ليبيا ضمن أكثر 10 دول اقل سلاما في العالم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا غير صحيح ليبيا من اكثر الدول سلاما وتفاهما ، أكن السلام يحتاج آلى إجراءات أمنية والى إجراءات تفقدية ، لا يعني السلام ان تفعل ما تريد في أموال وأرزاق الناس او في ممتلكات الدولة سواء بتجارات لها أهداف استعمارية او أهداف لضرب اقتصاد الدولة او لنشر الفساد في الارض فهذه الاعمال تضر بالمجتمع كافة – الان تركيا صدرت سفن من أسلحة ومسدسات عسكرية وهي بذلك تنشر الفساد بين الناس سواء ليبيين او غير ليبيين وهذا مخالف لأي عرف او احترام لأي مهاجر لأي بلاد .
    على المهاجرين او الزائرين احترام أهل البلاد الآي قدموا اليها واحترام مقدراتها وعرفها وتقاليدها – وليس بالدخول بالاسلحة والتهديدات ونشر الفساد داخل اي دولة تهاجر اليها وهذا منافي للعرف والتقاليد المتعارف عليها عند الليبيين .
    فالإجراءات الأمنية مهمة لمصلحة المواطن او الزاءر او المهاجر للأراضي الليبية .

    رد