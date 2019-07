تفاصيل زيارة “معيتيق” للوحدات الأمنية في سرت

المتوسط:

تفقد النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق “، رفقة معاون آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام”، صباح اليوم الأحد الوحدات الأمنية والعسكرية التي تقوم بتأمين مدينة سرت وضواحيها.

والتقيا آمر قوة تأمين وحماية سرت العميد “النعاس عبدالله النعاس” الذي رافقهما في الجولة التي شملت بوابتي” 30-17 “وكل من القاعدة العسكرية، معسكر الصواريخ جارف، بالإضافة لحدودها الإدارية مع المناطق المحيطة بها.

واكد معيتيق على العمل على توفير كل الإمكانيات العسكرية واللوجستية التي يحتاجونها ليتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم.

