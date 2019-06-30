منظومة الحساونة تتلقى “ضربة جديدة”

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن وقوع اعتداء مجهولين على محطة رقم (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بني وليد .

وقال الجهاز بصفحته الرسمية في “فيسبوك”، الأحد، إن الاعتداء الذي وقع مساء السبت أسفر عن تسرب كميات كبيرة من المياه أثناء محاولة المجموعة المعتدية عمل وصلة غير مشروعة.

وأشار الجهاز إلى أن الفريق الفني للصيانة التابع له، سيشرع اليوم في أعمال الصيانة لإيقاف تسرب المياه.

وجدد الجهاز مناشدته لكافة المجالس البلدية والسلطات الشرطية والأمنية بالمدن والمناطق الواقعة على المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .

وكان الجهاز حذر أمس من مخاوف انقطاع إمدادات المياه عن كامل مدينة الخمس بسبب الاعتداءات المُتكررة على مكونات الجهاز.

واستنكر الجهاز اعتداء مجموعة من المزارعين على أنابيب نقل المياه الواقعة على طريق مصنع الألبان في الخمس، من خلال تخريب الأنابيب بغرض إنشاء وصلات نقل غير قانونية.

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