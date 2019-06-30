ضبط عصابة تزوير أوراق رسمية في طرابلس

ألقى العاملون في مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي، القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزوير أوراق رسمية للدولة الليبية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن التشكيل العصابي يقوم بتزوير شهادات صحية وعقود زواج ورخص قيادة وبطاقات شخصية وأحكام الطلاق وأذونات زواج من السفارة التونسية والسفارة المصرية والسفارة المغربية والسفارة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، الأحد، إلى اتخاد الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي منشور آخر، ذكرت “داخلية الوفاق” أن أعضاء فرقة التحري والقبض الظهرة بإدارة العمليات والتنسيق بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبطوا شخصا أفريقي الجنسية يمتهن ترويج مخدر الكوكايين بمدينة طرابلس وبحوزته قرابة كيلوغرام من هذه المادة المخدرة.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليه وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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