المتوسط:

اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد مع كل من اللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، ووكيل وزارة الصحة د. محمد الهيثم، ومدير مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري.

وناقش الاجتماع احتياجات المنطقة العسكرية الوسطى، وترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وآلية تقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة، والرفع من مستوى الخدمات، والتأكيد على توفر كافة متطلبات الطب الميداني، وإمكانية فتح ساحات جديدة للعلاج.

