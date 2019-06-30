تركيا تهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح 6 أتراك

دعت أنقرة، اليوم الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية التركية إن “اعتقال ستة من مواطنينا من قبل الميلشيات غير الشرعية لحفتر في ليبيا هو درب من القرصنة، ننتظر إطلاق سراح مواطنينا بشكل فوري وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا لنا”.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة حال التأكد من صدور قرار من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر باستهداف الطائرات التركية.

وكان الجيش الليبي اتهم تركيا بمساندة حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس عسكريا.