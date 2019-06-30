يوسف الشويري حول واقع "الدولة" في العالم العربي و"إشكالية التأريخ"

في هذه الحلقة من محاور يتناول الأستاذ الجامعي يوسف الشويري “إشكالية تدوين التاريخ العربي”، ويرى أن “الدولة الوطنية سبقت التاريخ العربي الشامل في معالجة التاريخ العربي، ولهذا لا توجد معالجة واحدة متماسكة تهدف إلى إلقاء الضوء على كيفية تطور الفكر العربي”. ويقول إن “المؤرخ العربي إجمالا هو موظف عند الدولة العربية”. كما يتطرق الشويري إلى واقع “الدولة -الأمة في العالم العربي”. ويذكر أن الدولة العربية في أزمة حادة، معتبراً أن “الربيع العربي” هو “بركان تفجر” وأن ما أعاقه هو “التدخل الخارجي والحركات الأصولية”. ويرى أن “المؤسسات العسكرية العربية في حالة ردة في أكثر من دولة عربية مثل ليبيا والجزائر والسودان وسوريا”، لكنه يشدد على أن هذه المرحلة انتقالية وستأتي بعدها “الديمقراطية، باعتبارها تطور حتمي للمجتمعات والبرنامج الوحيد في العالم اليوم”

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