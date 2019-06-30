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الخارجية التركية تهدد الجيش وتطالب بالإفراج عن رعاياها ت

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد إن “الجيش الليبي ” احتجز 6 رعايا أتراك في ليبيا بطريقة غير قانونية .

وهدّدت الخارجيو التركية بأنه في حالة عدم الإفراج عن رعاياها ستصبح قوات الجيش هدفا مشروعا للقوات التركية .

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول  ، وصفت الخارجية التركية احتجاز رعاياها الذين لم توضح طبيعة تواجدهم في ليبيا ، بأنها عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة ، وطالبت بالإفراج عن مواطنيها الستة ” ولا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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