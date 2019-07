الخارجية التركية تهدد الجيش وتطالب بالإفراج عن رعاياها ت

المتوسط

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد إن “الجيش الليبي ” احتجز 6 رعايا أتراك في ليبيا بطريقة غير قانونية .

وهدّدت الخارجيو التركية بأنه في حالة عدم الإفراج عن رعاياها ستصبح قوات الجيش هدفا مشروعا للقوات التركية .

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول ، وصفت الخارجية التركية احتجاز رعاياها الذين لم توضح طبيعة تواجدهم في ليبيا ، بأنها عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة ، وطالبت بالإفراج عن مواطنيها الستة ” ولا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا”.

