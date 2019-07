تركيا تهدد باستهداف الجيش الوطني

هددت تركيا، اليوم الأحد، باستهداف الجيش الوطني التي قالت إنه احتجز 6 من مواطنيها على الأراضي الليبية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، مساء الأحد، إن الجيش الوطني احتجز 6 أتراك في ليبيا، وأضافت “ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر… (الجيش) هدفا مشروعا”.

وتوعّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق من الأحد، برد فعلي وقوي من جانب أنقرة في حال ارتكاب الجيش الوطني أي أعمال عدائية ضد تركيا في ليبيا.

وأضاف أكار على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن تركيا تساهم في إرساء السلم الإقليمي والاستقرار في ليبيا.

وكان الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا.

وأرجع المسماري هذه الخطوة لما وصفه بـ“تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمهما لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي، منوها إلى أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف مقرات الجيش في غريان.

