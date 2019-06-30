دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

قرنادة 30 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

وناقش دولته خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن حمد الزيداني مستجدات العمل في الوزارة.

واستعرض دولته خلال الاجتماع الذي حضره وكيل عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس محمد عبدالعالي، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية السيد على عبدالقادر اكريم ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية السيد عبدالرحمن جمعة ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فريطيس، أهم احتياجات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية .

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تقديم احتياجات الوزارة للقيام بالتحصينات واللقاحات للثروة الحيوانية ومقاومة الآفات الزراعية المنتشرة خلال هذه الفترة، حتى يتسنى لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة في الخصوص . (وال – قرنادة) ع ع

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