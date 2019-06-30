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المسماري: ليس لدينا علم باعتقال أي أتراك بعد

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وأنها تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

وقال المسماري، في تصريحات صحفية نقلتها “سكاي نيوز” عربية، إن الجيش الليبي ليس له علم باعتقال أي أتراك بعد، وأنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.

وطالب المسماري دول الجوار وجامعة الدول العربية، اتخاذ موقف من التهديدات التركية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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