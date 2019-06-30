مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة تسمي مجلس تسييري لبلدية الرياينة

قرنادة 30 يونيو 2019 (وال) – أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرارًا بشأن تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الرياينة .

وبحسب قرار مجلس الوزراء، رقم 417 لسنة 2019م، تمت الموافقة على إدارة بلدية الرياينة بمجلس تسييري يترأسه خالد مصباح شكري، وبعضوية كل من ميلود عبد الرحمن علي، ومصطفى محمد طابون، وعلي عبد الحميد خليفة، وعبد الله مسعود عبد الله، والمبروك سالم أبو القاسم، والمبروك علي محمد.

وأكدت الحكومة المؤقتة في قراراها،على أنه يعمل بهذه القرارات فور صدورها، ويلغى كل ما يخالف أحكامها، وعلى الجهات المعنية التنفيذ، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية. (وال – قرنادة) ع ع

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