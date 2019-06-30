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سلاح الجو الليبي: أسقطنا طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

يتبع…

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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