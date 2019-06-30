سلاح الجو الليبي: أسقطنا طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة

يتبع…
عن مصدر الخبر
موقع سبوتنيك الروسي
قد يعجبــــك أيضـــاً
منطقة الكفرة العسكرية تكشف تفاصيل إحباط عملية تهريب حدودية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
سبها الطبي يُعلن إصلاح 3 مصاعد بالمركز
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
تونس تتخذ إجراءات جديدة لدخول الليبيين إلى أراضيها
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
الخطوط الجوية الليبية تعلن إطلاق سراح أحد طياريها بعد اختطافه
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك