المتوسط

أكد ‏آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش اللواء محمد منفور أنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار امعيتيقة بطرابلس.

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت انها ستسهدف الجيش الليبي في حالة عدم الإفراج عن رعاياها.

