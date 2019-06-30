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خارجية المؤقتة: على الليبيين الانتفاض على المليشيات والالتحام بالجيش

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نعت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة اليوم منتسبي القوات المسلحة والشرطة، الذي تمت تصفيتهم في مدينة غريان من قبل مليشيات تابعة لحكومة السراج، حسبما جاء في بيان لها.

وزارة الخارجية أدانت هذا العمل الإرهابي، محملة المسؤولية الأخلاقية والجنائية لحكومة السراج التي قالت إنها مدعومة من دولتي تركيا وقطر، مجددة دعمها للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

كما دعت خارجية المؤقتة أبناء الشعب الليبي في كافة المناطق التي تتواجد فيها المليشيات إلى الانتفاض والالتحام بالجيش الوطني للقضاء على هذه التشكيلات التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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