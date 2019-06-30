المسماري يرد على تركيا: مستعدون للوقوف في وجه أي تهديد

بنغازي-العنوان

رد الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة على تهديدات تركيا الأخيرة اليوم الأحد بأن القوات المسلحة مستعدة للوقوف في وجه أي تهديد.

وقال المسماري، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية رصدتها صحيفة العنوان، “نحن مستعدون للوقوف في وجه أي تهديد”.

رد المسماري تزامن مع إعلان غرفة العمليات الجوية بالقوات المسلحة قصف وتدمير طائرة تركية مُسيرة مساء اليوم الأحد قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة.

وزعمت الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن ستة من مواطنيها احتجزوا من قبل القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا “عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة” حسب وصفها.

وقالت الخارجية التركية في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، “ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا”.

وحول هذه المزاعم، قال المسماري: “لا علم لنا باعتقال أي أتراك وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف”.

وأشار المسماري، إلى أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، كما أنها تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

ودعا المسماري، إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي تجاه هذه التهديدات. وقال: “على دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية