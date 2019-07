المتوسط

أعلنت ادارة مطار معيتيقة الدولي عن توقف الملاحة الجوية بعد استهداف طائرة .

وكان الجيش قد أعلن استهداف طائرة تركية في مطار معيتيقة.

The post مطار معيتيقة يعلن توقف الملاحة الجوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية