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بماذا رد الجيش على تهديد تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا؟

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نشرت “شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات الليبية” بقيادة المشير خليفة حفتر، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” علقت فيها على التهديد التركي بالتدخل عسكريا في ليبيا.

وقالت “شعبة الإعلام الحربي”، اليوم الأحد، إن “وزارة الخارجية التركية تهدد بتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا ضد الجيش الليبي”.

ورحبت في تعليقها بالتدخل التركي حيث قالت: “مرحبا بالجنة جت تدني”.

وفي وقت سابق اليوم، هددت الخارجية التركية قوات المشير خليفة حفتر بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حال عدم الإفراج عن مواطنيها التي قالت إن “الجيش الليبي” قد احتجزهم.

المصدر: RT + وكالات

 

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • .سقطت الصخيرات وانتم خونة وعملاء اصدر الشعب الليبى امره باهدار دمكم وعلى الجيش ان يدمر اوكار هؤلاء الخونة الذين قتلوا جرحى قوات شرطة فى غريان بدم بارد ويباركون لبعضهم البعض اى همجية فاقت النازية والصهيونية لم يعد يصلح معهم الا القوة المفرطة قصاصا للشهداء لانهم يفهموا تسامح الجيش والتزامه بالعهود والمواثيق على انه ضعف وطالما ان المجتمع الدولى صمت على قتل جرحى من رجال الشرطة فى غريان فسندمر اوكار الاخوان فى كل مكان فهم سرطان خبيث يجب استئصاله بسرعة حتى لو تم بتر العضو كله بتدمير اى مبنى يتواجد فيه مجرم واحد من الذين ارتكبوا مجزرة غريان سواء السراق او باشاغا وغيرهم

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