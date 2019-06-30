بماذا رد الجيش على تهديد تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا؟

نشرت “شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات الليبية” بقيادة المشير خليفة حفتر، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” علقت فيها على التهديد التركي بالتدخل عسكريا في ليبيا.

وقالت “شعبة الإعلام الحربي”، اليوم الأحد، إن “وزارة الخارجية التركية تهدد بتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا ضد الجيش الليبي”.

ورحبت في تعليقها بالتدخل التركي حيث قالت: “مرحبا بالجنة جت تدني”.

وفي وقت سابق اليوم، هددت الخارجية التركية قوات المشير خليفة حفتر بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حال عدم الإفراج عن مواطنيها التي قالت إن “الجيش الليبي” قد احتجزهم.

المصدر: RT + وكالات

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