صحة المؤقتة: رفع حالة الطوارئ في محيط طرابلس وبنغازي وما جاورها

أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب في المستشفيات والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات المحيطة بطرابلس وبنغازي وما جاورها تحسبا لأي طارئ.

وقالت الوزارة إن هذه التعليمات جاءت لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، لتكون بحالة جهوزية كاملة للعمل على مدار الساعة، وذلك تزامنا مع الهجوم الإجرامي الغادر الذي تعرض له عدد من جرحى القوات المسلحة في مستشفى غريان.

هذا وأكد وزير الصحة على أهمية تقديم سبل الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية ورفع حالة الاستعداد.

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