الجيش الليبي يستهدف  طائرة  تركية مسيرة في مطار معيتيقة

قال آمر القوات الجوية التابعة “للجيش الوطني الليبي”، محمد المنفور، مساء يوم الأحد، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواته في المحاور.

وأكد محمد المنفور أن الإصابة كانت دقيقة جدا.

وأضاف “الجيش الليبي” في تدوينة أخرى، أن المقاتلات استهدفت طائرة تركية من طراز “بيرقدار” أثناء إقلاعها، ودمرتها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وأشارت التدوينة إلى أن هذه الطائرة تم تجهيزها لاستهداف مواقع القوات المسلحة .

هذا، وأكد أحمد المسماري المتحدث باسم “الجيش الليبي” أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيرة (بدون طيار) في مطار معيتيقة.

وقالت إدارة “مطار معيتيقة الدولي” في ليبيا، في تدوينة على موقع فيسبوك، إن الملاحة الجوية بالمطار المذكور توقفت إلى إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية.

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