أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن تدمير طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة.

وأضاف المركز، أن ” الطائرة كانت على استعداد لتنفيذ عملية قتالية واثناءاقلاعها بمدرج معيتيقة تم استهداف من قبل القوات الجوية”.

وأوضح المركز ، أن ” الجيش طوق النجاة و لن يخذل الشعب الليبي”.

