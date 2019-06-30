بالتزامن مع تهديدات تركيا.. سلاح الجو يدمر طائرة تركية مسيرة قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة

طرابلس-العنوان

دمرت سلاح الجو، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تركية قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة لتنفيذ غارات على مواقع للقوات المسلحة في محيط طرابلس.

وأعلنت غرفة العمليات الجوية التابعة للقوات المسلحة في تصريح لصحيفة العنوان أنها دمرت طائرة تركية مُسيرة، وذلك قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة.

وأظهرت صورة تحصلت العنوان عليها تصاعد دخان أسود جراء استهداف الطائرة وتدميرها.

وفي تصريح خاص قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور لصحيفة العنوان، إن سلاح الجو دمر طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” كانت مذخرة.

وأضاف المنفور، أن الطائرة قبيل تدميرها كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقع تابعة للقوات المسلحة بإشراف فريق عسكري تركي يعمل انطلاقا من غرفة عمليات في طرابلس.

وأكد المنفور، أن الضربة كانت ناجحة بنسبة 100 بالمئة، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف هدية باسم القوات الجوية للشعب الليبي وأمهات شهداء العدوان التركي وكل الشهداء.

وتزامن تدمير الطائرة مع إطلاق تركيا اليوم الأحد تهديدات جديدة للقوات المسلحة، بأنها ستكون “هدفًا مشروعًا” إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها.

وقالت الخارجية التركية إن “احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة”.

وأضافت، “ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورًا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا”.

ومع إطلاق القوات المسلحة لعملية تحرير العاصمة طرابلس من سطوة المليشيات المسلحة، تعمل تركيا على دعم المليشيات بالأسلحة في موقف يؤكد دعم أنقرة للإرهاب في ليبيا.

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