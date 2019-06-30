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الدرسي: تصريحات المسماري لا تخدم الجيش

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي ما حصل لأفراد الجيش والدعم المركزي يوم الأربعاء الماضي في غريان، “جريمة نكراء” تتنافى مع الأعراف والقوانين قامت بها التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق .

وقال الدرسي لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، إن تصريحات الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، بشأن استهداف مصالح تركيا في ليبيا وإيقاف الرحلات إلى تركيا، لا تخدم المؤسسة العسكرية وقد تستغل من قبل الطرف الآخر لتأليب الرأي العام على الجيش الوطني .

وفي معرض حديثه عن دور مجلس النواب في استصدار موقف تجاه ما حصل، أوضح الدرسي أن مجلس النواب لا يكاد له وجود وهو موحد، وتراجع دوره أكثر في ظل انقسامه لمعسكر في طبرق وآخر بطرابلس .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انتهى الدرس يادرسى فماذا ينتظر الجيش الوطنى بعد ان اعلنت تركيا حربا على الجيش الليبى بعد استنفاذ كل وسائل الشر وكلاب مسعورة باسطنبول تخرض على قتل الاعلامين فعل البضائع التركية اغلى من دم الشهداء الذين قتلوا غدرا فى غريان واى شخصية عسكرية وطنية لا بد ان تتخذ القرار الذى صدر وشفى صدور الليبين ونتمنى ان يصدر مثله فى مصر والسعودية والامارات وان كنا راينا فى قمة العشرين عزلة اردوغان فلن يقابله وبعنحهية سوى ترامب وبوتن وماكرون وتجاهله الاخرون واولهم ولى العهد السعودى بينما قابل غريمه اللدود السيسى 15 رئيس دولة فهو رئيس الاتحاد الافريقى بينما مهبول اسطنبول كله هدفه ان يقف بترامب حتى يطلع فى الصورة معه حيث تسلط الاضواء على ترامب الذى اشاد بمن يحاوره فى الناحية الاخرى ولى عهد السعوديى ووصفه بالصديق واشاد بدوره فى مكافحة الارهاب مما جعل اردوغان فى اسوأ حالته وهو من كان يحرض على ولى العهد السعودى ليبتز السعودية فى قضية خاششقى وضاعت كل جعحعته على الفاضى واستفاد ترامب من غباوته

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