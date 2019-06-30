الدرسي: تصريحات المسماري لا تخدم الجيش

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي ما حصل لأفراد الجيش والدعم المركزي يوم الأربعاء الماضي في غريان، “جريمة نكراء” تتنافى مع الأعراف والقوانين قامت بها التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق .

وقال الدرسي لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، إن تصريحات الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، بشأن استهداف مصالح تركيا في ليبيا وإيقاف الرحلات إلى تركيا، لا تخدم المؤسسة العسكرية وقد تستغل من قبل الطرف الآخر لتأليب الرأي العام على الجيش الوطني .

وفي معرض حديثه عن دور مجلس النواب في استصدار موقف تجاه ما حصل، أوضح الدرسي أن مجلس النواب لا يكاد له وجود وهو موحد، وتراجع دوره أكثر في ظل انقسامه لمعسكر في طبرق وآخر بطرابلس .

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