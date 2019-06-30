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تداعيات دعم تركيا للتشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، رئيس لجنة الأمن القومي عبد المنعم اليسير، إن هناك سياقات منطقية وأحداثا تعكس تواجدا تركيا في ليبيا لداعم حكومة الوفاق، مبينا أن هذا التواجد عمره قرابة الـ8 سنوات الماضية وبدأ منذ استعانة مسؤولين في أحزاب سياسية ذات خلفية إسلامية بأتراك على الأرض .

وبين اليسير لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، أن الدعم التركي للتشكيلات المسلحة يكرس حالة الفوضى ويزيد من توحش تلك التشكيلات ويعقد فرص إنهاء الأزمة الليبية المتفاقمة، مضيفاً في الوقت نفسه أن الجيش يحق له إذا كان يشتبه في بعض البواخر التركية التي ترسو في الموانئ الليبية أن يقوم باعتراضها وتفتيشها.

وبشأن ما حصل في غريان، لم يخفِ اليسير، الذي كان يتحدث من الولايات المتحدة الامريكية، وجود خطأ في تقدير الموقف وفي تسبيق العامل الاجتماعي على العسكري، لكنه قال في الوقت نفسه إن ما حصل يعد “درساً مستفادا”.

وعن موقف الإدارة الأميركية قال اليسير، إنها تتفهم الوضع جيداً وتعرف الجهد الذي يقوم به الجيش الوطني لكنها تلتزم ببعض القوانين والتشريعات التي تفرض عليها الاعتراف بحكومة الوفاق، متوقعا أن تكون الإدارة الأميركية أكثر وضوحاً في موقفها في المرحلة المقبلة لأنها تملك من المعلومات ما يكفي عن علاقة حكومة السراج بالتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون وبعض المتطرفين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .من يحدد شرعية الجيش الوطنى ايها المجرم هو مجلس نواب الشعب اما مليشيات الوفاق فلا شرعية لها لان البرلمان لم يمنحها الثقة وانتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات وراينا الاتحاد الاوربى يعترف بدور الجيش الوطنى وكذلك اشادة من ترامب بدور الحيش الوطنى وادانه لحكومة الوفاق المنتهية الشرعية تروح فين ايها الصعلوك وانت اصلا غير شرعى جئت بتزوير الانتخابات رفضت اعادة الانتخابات التى ينطبق عليها نفس اسلوب اعادة انتخابات اسطنبول وهزيمة مرشحك بجدارة رغم استغلال مل امكانيات الدولة لصالحه ولكن ارادة شعب اسطنبول اعطتك اول خازوق فى مؤخرتك لايزال مؤثرا حتى جاء خازوق اخر مغرى بعدة غدر خوان غريان وانتظر المزيد من الخوازيق اكبرها سيكون من مصر فى ذكرى سقوط حكم ربك المرشد العام للخوان النفلسين ووفاة رسوله اللعين محمد مرسى

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