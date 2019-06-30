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عمليات صبراتة تعلن منع التجوال داخل المدنية بعد منتصف الليل

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

صبراتة 30 يونيو 2019 (وال) –  أعلنت غرفة عمليات صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية منع التجوال داخل المدينة اعتبار من أمس السبت، من الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الرابعة صباحًا، إلى حين إشعار آخر.

وقالت الغرفة، في بيان رقم 3 لسنة 2019م، اليوم الأحد، إن القرار جاء لمقتضيات المصلحة العامة من الناحية الأمنية لمدينتنا الحبيبة ومن أجل المحافظة على ممتلكاتها وأمنها واستقرارها .

وطالبت جميع أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم الالتزام بالقرار، ويستثنى منه الصيدليات والمستشفيات، محذرة المخالف بـ”تحمل المسؤولية القانونية”. (وال – صبراتة) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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