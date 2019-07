”

المتوسط:

أكد اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش ، أن الطائرة التركية المسيرة التي استهدفناها في مطار معيتيقة من طراز ” بيرقدار ” كانت مذخرة” .

وأضاف المنفور ، أن الضربة ناجحة بنسبة 100% وأهديها بإسم قواتنا الجوية للشعب الليبي وأمهات شهداء العدوان التركي وكل الشهداء”.

وأكمل المنفور ، أن ” هذه الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقعنا بإشراف فريق عسكري تركي يعمل إنطلاقاً من غرفة عمليات في طرابلس” .

The post المنفور”: الطائرة التركية المستهدفة من طراز ” بيرقدار “ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية