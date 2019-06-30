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المنفور”: الطائرة التركية المستهدفة من طراز ” بيرقدار “

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية


المتوسط:
أكد اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش ، أن الطائرة التركية المسيرة التي استهدفناها في مطار معيتيقة من طراز ” بيرقدار ” كانت مذخرة” .

وأضاف المنفور ، أن الضربة ناجحة بنسبة 100% وأهديها بإسم قواتنا الجوية للشعب الليبي وأمهات شهداء العدوان التركي وكل الشهداء”.
وأكمل المنفور ، أن ” هذه الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقعنا بإشراف فريق عسكري تركي يعمل إنطلاقاً من غرفة عمليات في طرابلس” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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