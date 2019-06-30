أمن أجدابيا تحتجز اثنين من حاملي الجنسية التركية

أجدابيا 30 يونيو 2019 (وال) – أعلن مدير أمن مدينة أجدابيا احتجاز شخصين يحملان الجنسية التريكة اليوم الأحد بناء على تعليمات مدير أمن المدينة عميد الصادق اللواطي.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وردًا على ماتقوم به دولة تركيا بدعمها للمليشيات الإرهابية في ليبيا .

وقال مدير أمن المدينة عميد الصادق اللواطي إن عملية الاعتقال جاءت ردًا على المجازر التي ارتكبيها دولة تركيا في حق العسكريين والمدنيين في ليبيا.

وطالب المواطنين بالمدينة المساعدة في إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي شخص تركي أو شركة تركية تعمل في المدينة.

كان مدير الأمن خاطب رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة في المديرية، بسرعة إزالة اللافتات التي تحمل شعارات تركية داخل نطاق اختصاص المديرية.

وطالب رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة في المديرية أيضا، بقفل المحلات والورش والمطاعم التي يعمل بها أفراد من الجنسية التركية، بالإضافة إلى ضبط الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية، وموافاته بموقف كامل خلال 48 ساعة.

يشار إلى أن الناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري قال إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية.

وأعلن المسماري في إيجاز صحفي أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف جميع الأهداف الاستراتيجية التركية، بسبب هذا الغزو.

وأكد أن الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان، لافتا إلى أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية. (وال – أجدابيا ) ع ع

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