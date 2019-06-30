المنفور : سلاح الجو الليبي يستهدف طائرة  تركية مسيرة بمطار معيتيقة

طرابلس 30 يونيو 2019 (وال) – أكد آمر القوات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد المنفور، استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواته في المحاور.

المنفور أكد اليوم الأحد أن الإصابة كانت دقيقة جدا، مضيفًا أن المقاتلات استهدفت طائرة تركية من طراز “بيرقدار” أثناء إقلاعها، ودمرتها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية.

ومن جهتها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عن توقف الملاحة الجوية بعد استهداف طائرة . (وال – طرابلس) ع ع

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