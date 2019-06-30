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وزير الدفاع التركي يتوعّد بالردّ على أي هجوم ضد مصالح بلاده في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الأحد أن أنقرة ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات القيادة العامة ضد مصالحها، بعد أن أمر المشير خليفة حفتر باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

وقال آكار لوكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء «سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأضاف وزير الدفاع التركي إن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى «المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة»، موضحًا «ينبغي أن يكون معروفاً أننا أخذنا كل أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا».

وأمر حفتر في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة باستهداف سفن وشركات تركية وحظر الرحلات من وإلى تركيا وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا، حسب ما أعلن الناطق الجيش الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية.

 

وأعلن المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، لا تزال معاركها مستمرة إلى اليوم بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

وصدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بعد أن استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني، مدينة غريان الاستراتيجية عقب هجوم مفاجئ ضد القوات التابعة للقيادة العامة، وبحسب الوكالة الفرنسية فإن إردوغان أكد أن بلاده «توفّر أسلحة لحكومة الوفاق بموجب «(تفاق تعاون عسكري) بين أنقرة وطرابلس».

وقال إردوغان، في مؤتمر صحفي في يونيو، إنّ الدعم العسكري التركي سمح لطرابلس بـ«استعادة توازن» الوضع بمواجهة القوات التابعة للقيادة العامة.

وجاءت تصريحات آكار أثناء وجوده في اليابان مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

واكتفى إردوغان السبت بالقول لدى سؤاله عن تهديدات حفتر إنه ليست لديه «أي معلومات» عن الموضوع، متوعداً بـ«اتخاذ اجراءات مختلفة عد».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • .من يحدد شرعية الجيش الوطنى ايها المجرم هو مجلس نواب الشعب اما مليشيات الوفاق فلا شرعية لها لان البرلمان لم يمنحها الثقة وانتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات وراينا الاتحاد الاوربى يعترف بدور الجيش الوطنى وكذلك اشادة من ترامب بدور الحيش الوطنى وادانه لحكومة الوفاق المنتهية الشرعية تروح فين ايها الصعلوك وانت اصلا غير شرعى جئت بتزوير الانتخابات رفضت اعادة الانتخابات التى ينطبق عليها نفس اسلوب اعادة انتخابات اسطنبول وهزيمة مرشحك بجدارة رغم استغلال مل امكانيات الدولة لصالحه ولكن ارادة شعب اسطنبول اعطتك اول خازوق فى مؤخرتك لايزال مؤثرا حتى جاء خازوق اخر مغرى بعدة غدر خوان غريان وانتظر المزيد من الخوازيق اكبرها سيكون من مصر فى ذكرى سقوط حكم ربك المرشد العام للخوان النفلسين ووفاة رسوله اللعين محمد مرسى

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  • المصالح الآي تتحدث عنها تركبا ، هي مصالح اقتصادية وبنيت على أساس تهريب الأسلحة ونشر الفساد وزعزعة الأمن الاقتصادي والوطني الليبي وخاصة في العاصمة ولم تعرض على الادارة الليبية العامة للشعب المسلح بقيادة الجنوب الطاهر للموافقة على التدخل الاقتصادي والعسكري في الشأن الأمني الاستراتيجي – وكذلك محاولة شراء العقارات الليبية والتدخل في السجلات المدنية .
    على ذلك يمنع الليبين من الزواج من الأتراك ويمنع الأتراك من الزواج من الليبين على المستوى العرفي والقانوني للبلاد .
    ويمنع بيع اي عقار او اي أراضي زراعية داخل الاراضي الليبية لأي مواطن تركي سواء بشكل مباشر او غير مباشر .
    وسحب تعميم هذه الإصدارات على جميع البلديات والمدن والقرى والارياف داخل الاراضي الليبية .
    ويمون التعامل دوباوماسيا في هذه الشءون مع الادارة العامة للمحاسبة والقانون التشريعي الليبي .

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