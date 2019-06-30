الجزائر تبدأ قريبا برنامجا لتدريب مديري السجون الليبية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب بدء تنفيذ برنامج تكويني يستهدف تدريب مديري المؤسسات العقابية (السجون) في ليبيا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة بتيبازة الجزائرية عبد الحق بلعماري، اليوم الأحد، في تصريحات له على هامش تخرج دفعات لضباط إعادة التربية «إن المدرسة تضمن في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي والدولي فترات تكوينية لفائدة عدد من الدول الشقيقة على غرار ليبيا».

وأشار بلعماري إلى خضوع ضباط إدارة السجون الليبية إلى برنامج تكوين العام الماضي على أن يتم توسيع التعاون قريبا لتكوين مديري المؤسسات العقابية لدولة ليبيا.

والعام الماضي قامت السلطات الجزائرية بتكوين أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.

وتكفل الضباط المتخرجون بتدريب أكثر من 12 ألفا من عناصر الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون.

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