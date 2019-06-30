شلوف يكشف تداعيات أحداث غريان

سلط رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا، الباحث السياسي، جمال شلوف، الضوء على تداعيات أحداث غريان جنوب العاصمة طرابلس.

وقال شلوف، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “في إدارة العمليات العسكرية المحترفة لا يوجد مصطلح خسرت موقع بسبب الخيانة، وإنما يوجد تقصير في عدم مراعاتك لاحتمالية الخيانة ووضع تدابير وخطط لمنعها أو التصدي لها في حالة حدوثها، كما إن الادعاء بأن غريان بيئة غير مرحبة بالقوات المسلحة غير حقيقي، فلو أنها كانت كذلك لأختار أهلها مواجهة القوات المسلحة من 2/4/2019، لكنها حسابات المال وشراء الذمم التي جعلت المدينة تخطف من جديد”، مضيفا “بعد جرائم الحرب وقتل الجرحى سارع فتحي باشاغا إلى تهنئية اسامة جويلي بما اعتبره إنجازا قام به، وهي تهنئة بنكهة (التزميط) بمعنى أن جويلي هو المسئول الوحيد عن عملية غريان وكل ما صاحبها من جرائم، وان باشاغا غير مسئول عنها، يحاول أردوغان بتدخل تركيا المباشر في العمليات جر دول إقليمية للتدخل المباشر ضدها، وتهدف بالتالي إلي تحويل اراضينا إلى ساحة قتال إقليمية، وهدفها من ذلك هو إطالة وتعقيد العملية العسكرية في ليبيا، لدعم الفوضى وعدم استقرار”.

وتابع شلوف، “من يسأل عن أهداف تركيا من التدخل العسكري المباشر ودعم الفوضى وعدم الاستقرار، عليه أن يرجع بالذاكرة إلى بدايات عملية طوفان الكرامة، وأول دعم عسكري للحشد الميلشياوي كان (إيراني)، قبل أن يستبدل بدعم حليفتها تركيا الذي تصاعد عند اقتراب انهيار الحشد الميلشياوي وتحول إلي تدخل عسكري مباشر لإطالة المعركة وجر دول إقليمية لردات فعل ستزيد الوضع تعقيدا،،، إن بيع النفط الايراني عبر شركات تركية، مرتبط مصلحيا بمحاولة إضعاف إمداد اوروبا بالنفط الليبي، لو بادرت امريكا بالهجوم العسكري على إيران، وتوقف الملاحة وتصدير النفط من الخليج العربي، حاول الحشد استغلال حالة الذهول التي صاحبت انسحاب القوات المسلحة من غريان في حرب نفسية عبر رسائل ومكالمات وتهديدات لبقية المناطق المساندة للجيش في الغرب الليبي، وتحرك الحشد نحو السبيعة ليعطي ايحاء بانهيار الجيش، لكنهم عرفوا وقتها ماذا يعني ان تدخل في مواجهة عسكرية مع غرفة عمليات متقدمة يرأسها اللواء أحمد سالم، لينهي محاولاتهم في بير علاق وعين زارة إلي عودة معنوياتهم إلى الحضيض فاللواء الدرسي ضابط عمليات الكرامة من ساعتها الأولى، ويخبر جيدا كيف يحول الانكسار المعنوي إلى انتصار مدوي”.

وأضاف، “حسب فهمي ان الرد على عملية غريان لن يقتصر على حدود غريان أو حتى ضواحي طرابلس، بل سيكون أكثر شمولية مكانية وعملياتية، قرار وقف الامداد التركي للحشد الميلشياوي، لابد ان تصاحبه إجراءات قانونية لمحاسبتهم على جرائمهم، وحركة دبلوماسية دولية، وتواصل مع الاحزاب والمنظمات الحقوقية في تركيا، وأخيرا يبقى أن يتذكر الجميع، ويعوا جيدا ان الحشد الميلشياوي بكل خياناته وانتهاكاته وجرائمه ومرتزقته وإرهابييه، لم ولن يكون قدوة تحتذى في ردات الفعل، ولن يجر الجيش الليبي النظامي المنضبط إلي خطاب ينحدر إلى مستوى التهديد بالانتقام، فهدف الجيش هو فرض السيادة وتجريد الميلشيات من سلاحها والقضاء على الإرهاب واسترداد الوطن والقضاء على الفوضى، ولن ينال الخونة وقتلة الجرحى جزاء جرائمهم وشنائعهم إلا بالقانون، فنحن لا نقاتلهم لننتقم، بل نقاتلهم لنفككهم ونجردهم من سلاحهم الذي احتكروا به السلطة والمال، واذاقوا الشعب الليبي من خلاله الفقر والذل والإرهاب”.

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