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الحركة الشعبية تهنئ الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

هنأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى

الحركة الشعبية تهنئ الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو 

هنأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقالت الحركة في بيان نشرته، “إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إذ تهنئ الشعب المصري، يسرها أن تتقدم بتهنئة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بهذه المناسبة القومية، 30 يونيو لم تكن انجازاً لمصر وحدها بل للمنطقة العربية عامة، فالإخوان وتوابعهم وداعميهم ومموليهم يتساقطون الواحد تلو الأخر، ولعل معركة تطهير العاصمة طرابلس التي تجري في هذه اللحظات العصيبة من التاريخ الليبي مثالاً صارخاً لذلك، فالقوات المسلحة العربية الليبية، تقترب من الانتصار على هذه المؤامرة الدنيئة الخبيثة، وتقترب ساعة احتفال الشعب العربي الليبي في طرابلس”.

 وقالت الحركة في بيان نشرته، “إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إذ تهنئ الشعب المصري، يسرها أن تتقدم بتهنئة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بهذه المناسبة القومية، 30 يونيو لم تكن انجازاً لمصر وحدها بل للمنطقة العربية عامة، فالإخوان وتوابعهم وداعميهم ومموليهم يتساقطون الواحد تلو الأخر، ولعل معركة تطهير العاصمة طرابلس التي تجري في هذه اللحظات العصيبة من التاريخ الليبي مثالاً صارخاً لذلك، فالقوات المسلحة العربية الليبية، تقترب من الانتصار على هذه المؤامرة الدنيئة الخبيثة، وتقترب ساعة احتفال الشعب العربي الليبي في طرابلس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من كواليس ثورة 30 يونيو 2013 قبلها بايام قليلة وكعادة الخوان الغبية خططوا وفشلوا جمعوا 5 الاف خروف من انحاء محافظة الدقهلية وعدد سكانها مثل عدد سكان ليبيا المهم انهم تجمعوا فى مسجد الجمعية الشرعية بشارع بورسعيد التى يوجد فى اول الشارع دار بن لقمان التى اثر فيها لويس التاسع المهم انه خرج اهالى مدينة المنصورة من الاحياء الشعبية بالعصى والسكاكين والجنازير وذهبوا اليهم وقام مصارع الاسود باطلاق النار على البعض منهم فقتل منهم حوالى 5 خرفان وفشل مخططهم الجهنمى فى الذهاب لميدان الشهداء بالمدينة للهتاف امام شاشة كبيرة اثناء خطاب الاهطل مرسى ولكنهم هربوا وهرب الاخرون فى المحافظات الاخرى والمضحك ان الطرطور مرسى عين محافظا للدقهلية عضو مكتب ارشاد الخوان المفلسين فمنع دخوله الموظفون وكتبوا على باب المحافظة ممنوع دخول الخروف مما جعله يدخل متنكر فى زى امرأة تلبس النقاب وللعلم ان من قام بتوجيه الناس من قناة الفراعين وقتها ضد قطيع الاخوان بالمسجد كان عضو مجلس النواب توفيق عكاشة ولم يشفع ذلك له عندما فصل من البرلمان لانه قابل السفير الاسرائيلى بالقاهرة لا التطبيع الشعبى للمصريين خيانة لتضحيات الشعب المصرى ضد اسرائيل ووجود السفيه الاسرائيلى تطبيقا لاتفاقية السلام لا تعنى اى تطبيع شعبى مثلما تفعل قطر وتستضيف فرق اسرائلية على ارضها ولا يمكن لاى فريق مصرى ان يلاعب اى فريق اسرائيلى فى مصر او اسرائيل وكذلك لا يجوز التطبيع بين النقابات الا بعد اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

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