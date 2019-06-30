هنأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى

الحركة الشعبية تهنئ الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو

هنأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقالت الحركة في بيان نشرته، “إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إذ تهنئ الشعب المصري، يسرها أن تتقدم بتهنئة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بهذه المناسبة القومية، 30 يونيو لم تكن انجازاً لمصر وحدها بل للمنطقة العربية عامة، فالإخوان وتوابعهم وداعميهم ومموليهم يتساقطون الواحد تلو الأخر، ولعل معركة تطهير العاصمة طرابلس التي تجري في هذه اللحظات العصيبة من التاريخ الليبي مثالاً صارخاً لذلك، فالقوات المسلحة العربية الليبية، تقترب من الانتصار على هذه المؤامرة الدنيئة الخبيثة، وتقترب ساعة احتفال الشعب العربي الليبي في طرابلس”.

وقالت الحركة في بيان نشرته، “إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إذ تهنئ الشعب المصري، يسرها أن تتقدم بتهنئة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بهذه المناسبة القومية، 30 يونيو لم تكن انجازاً لمصر وحدها بل للمنطقة العربية عامة، فالإخوان وتوابعهم وداعميهم ومموليهم يتساقطون الواحد تلو الأخر، ولعل معركة تطهير العاصمة طرابلس التي تجري في هذه اللحظات العصيبة من التاريخ الليبي مثالاً صارخاً لذلك، فالقوات المسلحة العربية الليبية، تقترب من الانتصار على هذه المؤامرة الدنيئة الخبيثة، وتقترب ساعة احتفال الشعب العربي الليبي في طرابلس”.

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