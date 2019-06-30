تعرف على تطورات الأوضاع بجنوب طرابلس

يشهد محيط جنوب العاصمة طرابلس، منذ صباح اليوم الأحد حالة من الهدوء النسبي، بعد توترات شهدتها اليومين الماضيين بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وقال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة الليبية المنذر الخرطوش، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن الأوضاع في محاور القتال جيدة وهادئة نوعا ما، وهناك مناوشات في بعض المحاور ومحاولة للتقدم بمحور كزيرما ولكن التعامل كان قوي من وحدات اللواء 73 مشاة وانسحاب العدو بشكل سريع ولا خسائر تذكر، الساعات القادمة تحمل الكثير”.

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