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التكبالي يطالب بوقف التعامل مع غسان سلامة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي، بالكيل بمكيالين فيما يتعلق بالأطراف الليبية، مطالبا بوقف التعامل مع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة.

وقال التكبالي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “في كل مرة يثبت المبعوثون الدوليون إلى ليبيا انهم يكيلون بمكيالين حينما يتعلق الأمر في التعامل مع الميليشيات والقوى المتأسلمة ومدى فظاعة جرائمهم مقابل القوى الوطنية التي تبحث عن حل جذري لمشاكل البلاد. السيد غسان سلامة ليس استثناء، فبعد سلبية السيد طارق متري وطاقمه المنحاز للمتأسلمين، تأتي فضيحة المبعوث ليون وتنصيبه لرجل لم ينتخبه أحد رئيسا لمجلس رئاسي هزيل مما ادخل البلاد في دوامة من العنف والانحطاط. ثم جاءنا السيد كوبلر الذي كان يحابي المتاسلمين، ويحضن جظران القرصان الذي استولى على المربع النفطي، ويبتسم له بطريقة غبية. ذهاب السيد سلامة إلى مجلس النواب والقيادة أتى تحت ضغط من الراي العام وانتقادات متوالية من بعض الوطنيين الذي كسروا حاجز الصمت بعد ان نفذ صبرهم من بطء وبلادة السبد سلامة في التعامل مع المشكل الليبي وتعادلية التشاور مع كل الأطراف”.

وتابع، “الجرائم التي ارتكبتها عملية فجر ليبيا وبقاياها، التابعة لحكومة الشقاق لم تهز ضمير اي من هؤلاء المبعوثين الذين يفترض فيهم النزاهة والحياد. بعد جرائم القتل والذبح وتهريب البشر والسلاح وتشجيع الدول لميليشيات خارجة عن القانون تأتي جريمة أخرى في قتل اربعين جنديا ومدنيا من الجرحى بدم بارد في غريان، مما يشكل خرقا لاتفاقية جنيف ومبادئ الأديان والإنسانية وكل ما هو متعارف عليه بين البشر. السيد سلامة آثر الصمت المطبق فهو لا يريد ان يحرج الميليشيات المتنطعة والقوى المتأسلمة في طرابلس إما خوفا أو طمعا، وفي الحالتين هو توجه لا يليق بمبعوث دولي. وإذا كان السيد سلامة يبحث عن دليل لوقوع هذه الجريمة فيكفيه تصريح السيد باش آغا حاكم طرابلس الفعلي الذي قال ان كل الذين قتلوا في غريان كانوا من جنود “حفتر”، أكرر مطالبتي ان يمتنع جميع الأحرار في كل مكان من ليبيا بوقف التعامل مع السيد سلامة حتى تضطر الأمم المتحدة لسحبه من هذا الموقع الخطير”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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