التكبالي يطالب بوقف التعامل مع غسان سلامة

اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي، بالكيل بمكيالين فيما يتعلق بالأطراف الليبية، مطالبا بوقف التعامل مع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة.

وقال التكبالي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “في كل مرة يثبت المبعوثون الدوليون إلى ليبيا انهم يكيلون بمكيالين حينما يتعلق الأمر في التعامل مع الميليشيات والقوى المتأسلمة ومدى فظاعة جرائمهم مقابل القوى الوطنية التي تبحث عن حل جذري لمشاكل البلاد. السيد غسان سلامة ليس استثناء، فبعد سلبية السيد طارق متري وطاقمه المنحاز للمتأسلمين، تأتي فضيحة المبعوث ليون وتنصيبه لرجل لم ينتخبه أحد رئيسا لمجلس رئاسي هزيل مما ادخل البلاد في دوامة من العنف والانحطاط. ثم جاءنا السيد كوبلر الذي كان يحابي المتاسلمين، ويحضن جظران القرصان الذي استولى على المربع النفطي، ويبتسم له بطريقة غبية. ذهاب السيد سلامة إلى مجلس النواب والقيادة أتى تحت ضغط من الراي العام وانتقادات متوالية من بعض الوطنيين الذي كسروا حاجز الصمت بعد ان نفذ صبرهم من بطء وبلادة السبد سلامة في التعامل مع المشكل الليبي وتعادلية التشاور مع كل الأطراف”.